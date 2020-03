Il Città di Cogoleto sospende, sino a nuovo ordine, gli allenamenti del settore giovanile e della prima squadra

Cogoleto. Il Città di Cogoleto ha deciso di sospendere, sino a nuovo ordine, gli allenamenti di prima squadra e settore giovanile.

Di seguito il comunicato ufficiale della società:

“Il Città di Cogoleto ha deciso, vista la situazione attuale, di interrompere, in via precauzionale, gli allenamenti di prima squadra e settore giovanile fino a domenica 8 marzo, per poter predisporre un piano che possa essere congruente con il Decreto Ministeriale Dpcm del 4 marzo. Nella giornata di lunedì verranno fatte ulteriori valutazioni “.