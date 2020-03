I dipendenti del gruppo EcoEridania donano 16 mila mascherine

Arenzano. Il Gruppo EcoEridania regala 16 mila mascherine ai Comuni italiani che ospitano le sedi della società, tra cui quello di Arenzano.

“Lo spirito di solidarietà per noi è sempre fondamentale – spiega Andrea Giustini, Presidente del Gruppo EcoEridania – quando siamo riusciti a trovare la disponibilità delle mascherine per i nostri dipendenti non abbiamo esitato un momento nell’ordinarne un quantitativo in più per poterlo donare ai nostri Comuni”.

Le mascherine donate direttamente ai Sindaci e Protezione Civile del territorio sono mascherine modello Ffp2, anche chiamate respiratori con filtranti facciali e sono tra le più indicate dall’Istituto Superiore di Sanità per la protezione da Covid-19.