“Gli ospedali hanno bisogno di te”, la campagna per trovare medici e personale sanitario

Genova. “Gli ospedali della Liguria hanno bisogno di te”. É l’appello lanciato da Regione Liguria e da Alisa per fronteggiare al meglio l’emergenza coronavirus che sta continuando a mietere vittime in Italia e nel resto del mondo.

I casi oggi in Liguria sono 1693, metre la conta dei morti ieri ha raggiunto quota 212, con una crescita che cessa: gli ospedali di tutta la regione stanno lavorando ininterrottamente da settimane con fatica e impegno per debellare il Covid-19 e salvare quante più vite possibili, ma per farlo è necessario ulteriore personale.

«Sei un professionista della sanità? Sei medico specialista, specializzando, non specialista iscritto all’albo, infermiere, assistente sanitario, tecnico di radiologia o di laboratorio, professionista sanitario (biologo, chimico, farmacista) e lavori in una clinica o ambulatorio privato oppure sei da poco in pensione? Gli ospedali liguri hanno bisogno di te. Scrivici a concorsi.alisa@regione.liguria.it», si legge nella nota diffusa sui social di Regione Liguria.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.regione.liguria.it.