Gianni Felicità nuovo team manager della Genova Beach Soccer

Genova. La Genova Beach Soccer, squadra che si appresta a disputare il campionato di Serie A, ha reso noto che Gianni Felicità sarà il nuovo team manager del club.

Felicità, già mister in seconda la passata stagione, lavorerà in stretta collaborazione con la direzione sportiva e nella gestione dei calciatori della prima squadra, in campo e fuori dal campo.

Ecco le parole del direttore generale Paolo Covotta: “Prosegue il rafforzamento societario del club, Gianni Felicità darà continuità al lavoro svolto l’anno scorso sul campo con questa nuova veste e potrà contribuire in maniera determinante all’affermazione della Genova Beach Soccer nel panorama beach italiano. A Gianni un grande in bocca al lupo per questa nuova opportunità”.