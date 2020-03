Genova. Qualche ora prima che venissero sospesi gli eventi sportivi a Genova per i motivi noti a tutti legati al coronavirus, abbiamo visto scrivere una bellissima pagina di sport dove l’inclusione sociale ha dato il titolo ad un evento che ha lasciato un segno ben forte nell’animo di molti atleti.

Il gruppo calcio del Bic Genova, la squadra Genoa For Special, ha svolto un allenamento diverso dal solito, presso il campo dell’oratorio Don Bosco di Quarto.

Già in mattinata, alle ore 10 di sabato 22 febbraio, i ragazzi dei mister Giulio e Andrea erano pronti per iniziare i consueti esercizi tecnici quando hanno visto arrivare sullo stesso campo tutti i giocatori della prima squadra dell’Angelo Baiardo con il loro mister, pronti per allenarsi insieme a loro.

Presenti anche Cristina Erru, presidente dell’Usd Angelo Baiardo, il direttore sportivo Fabrizio Barsacchi e tanti altri componenti della dirigenza neroverde, che si sono fermati a vedere i loro ragazzi allenarsi con gli atleti del Bic Genova, tornati vittoriosi dalla trasferta contro Torino e Sampdoria.

Molti gli esercizi a coppie, nei quali hanno potuto tutti confrontarsi e aiutarsi nel passaggio, dribbling e nel tiro in porta; immancabile la partitella finale dove si sono apprezzate molte giocate, gol e parate difficili. Alle 11,30 triplice fischio, abbracci e focaccia per tutti. Una bella mattinata di sport, di inclusione sociale e di nuove amicizie tra Bic Genova e Angelo Baiardo.