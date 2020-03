Funicolare Zecca-Righi, slitta la riapertura

Genova. La funicolare Zecca Righi rimarrà chiusa per ragioni di sicurezza dovute alla prosecuzione dei lavori di terzi.

La riapertura dell’impianto, comunica Amt, è prevista venerdì 6 marzo.

Il fermo si era reso necessario per consentire lo svolgimento di alcuni interventi, esterni all’impianto, da parte di terzi per obblighi di messa in sicurezza delle proprietà soprastanti la funicolare nella zona della galleria Carbonara.

Sono attivi i servizi bus sostitutivi F1, F2 e F2 barrato. Tutti i dettagli su www.amt.genova.it