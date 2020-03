Ex Ilva di Cornigliano, Mittal avvia procedura per cassa integrazione: 130 lavoratori a casa

Genova. Il giorno dopo l’accordo con il governo che ha stoppato la causa civile, Arcelor Mittal ha aperto la procedura di cassa integrazione per 130 lavoratori dell’Ilva di Cornigliano su poco più di mille dipendenti.

La cassa viene motivata – si legge nel prospetto dell’azienda per l’avvio della procedura – “con il progressivo deteriorarsi degli indicatori del mercato manifatturiero” e “dall’insufficienza della domanda di acciaio”.

I numeri sono cosi suddivisi: 32 impiegati, 14 intermedi e 84 operai. La cassa integrazione durerà 13 settimane a partire dal 30 marzo e sarà a zero ore nelle intenzioni dell’azienda. Mittal ha proposto un incontro ai sindacati per il prossimo 13 marzo. Lavoratori ed rsu sono sulle barricate e hanno già fissato un’assemblea per lunedì mattina