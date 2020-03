eToro: ecco le opinioni di EdilBroker.it sul broker

Oggi come oggi esistono molte piattaforme di brokeraggio disponibili online. Si tratta di luoghi virtuali dove gli investitori si riuniscono fino a formare vere e proprie community. In questo senso i maggiori sforzi sono stati portati avanti da una piattaforma particolare: quella di eToro.

Vista la recente esplosione del broker anche nel cuore dei millennial, eToro è oggi sulla bocca di tutti come una delle piattaforme più partecipate, con oltre 11 milioni di utenti attivi nel mondo. Alcune opinioni su eToro sono state espresse da portali autorevoli italiani specializzati in trading online, qui è possibile leggere cosa ne pensa EdilBroker.it.

Opinioni su eToro: migliore piattaforma del 2020?

eToro è un mercato di trading globale, digitale e basato su social network per valute virtuali, materie prime, indici e azioni. In funzione dal 2008 (e in espansione fino al crypto trading nel 2017), eToro mira ad offrire una piattaforma mobile, fluida basata sul web che consente ai suoi utenti di negoziare quasi tutto in un unico portafoglio.

Come si vedrà, eToro, dal 2018, si trova su un binario di espansione dell’offerta di criptovalute, creando una borsa e un portafoglio per stipare monete digitali come servizi separati, iniziando inoltre anche ad allargare numericamente le valute virtuali negoziabili tramite CFD su WebTrader, la sua nota piattaforma.

Il social trading di eToro è un servizio che permette agli investitori di replicare le azioni o le operazioni di trader esperti. Richiede poca o nessuna conoscenza dei mercati finanziari; l’investitore deve semplicemente scegliere un buon trader per seguire ed emulare le sue operazioni.

Quando sceglie il trader su eToro, l’investitore deve considerare variabili come la percentuale delle sue operazioni di successo e la diversificazione dei suoi strumenti finanziari. È chiaro il motivo per cui queste sono importanti: si vuole seguire qualcuno che ha chiaramente molto successo sul mercato e tale trader è di solito più diversificato.

Un trader di successo non sarà uno che ha avuto fortuna e ha scelto un vincitore; è molto più probabile che tale trader metta molto tempo e sforzi nel fare le sue operazioni per garantire il successo complessivo.

Naturalmente, le performance passate non sono un’indicazione dei risultati futuri e una storia di trading positiva non dovrebbe essere la base per le decisioni di investimento. Come per qualsiasi investimento, il vostro capitale è a rischio ed eToro fa di tutto per informare i nuovi trader.

La piattaforma richiede che ogni nuovo utente registrato legga un breve post educativo sui rischi del trading con i CFD e le valute criptate prima di permettere loro di utilizzare le funzionalità di trading di eToro.

Come si investe su eToro?

È chiaro fin dall’inizio che eToro si rivolge al trader medio che probabilmente non ha molta familiarità con l’investimento o il trading. È indolore e semplice iniziare a lavorare con la piattaforma.

L’iscrizione richiede meno di cinque minuti e non c’è bisogno di lenti metodi di verifica o conferme. È sufficiente compilare i dati degli utenti e un breve questionario su che tipo di trader si è. È possibile operare con criptovalute sia ordinariamente impostando gli ordini di mercato (che eseguiranno l’ordine immediatamente sul prezzo di mercato) sia impostando gli ordini limite che eseguiranno l’ordine una volta raggiunto un certo prezzo.

Alcuni strumenti di trading offrono stop loss che sono lì per assicurare che la vostra posizione sia liquidata se un determinato prezzo stop-loss viene raggiunto sul mercato.

La loro interfaccia di trading, moderna, contiene cose come i tracker del portafoglio, le watch list, i mercati in primo piano, un news feed, i fondi di copy trading e la possibilità di seguire i trader di successo. È possibile fare trading con un solo clic da quasi tutte le schermate. Permette anche di creare filtri di ricerca e di trovare gli utenti in base alla loro posizione, alla percentuale di rendimento e alla durata del trading.