Emergenza Coronavirus, il Gruppo Giovani Confcommercio Genova crea un focus sui vari settori via Facebook

Un contatto diretto via facebook e attraverso le segnalazioni al numero WhatsApp 366.3597304 per ricevere spunti, richieste dalle aziende in crisi a causa dell’emergenza coronavirus e dare finestre dettagliate di informazione. E’ l’iniziativa via social del Gruppo Giovani di Confcommercio Genova.

In questa prima settimana focus su Alberghi e Turismo. Nel post su Facebook si spiega che verrà fatta l’analisi delle criticità, il monitoraggio degli sviluppi e ascolto degli associati: poi ogni venerdì sera una diretta sulla pagina Fb del Gruppo Giovani per fare il punto sullo stato dell’arte di ogni settore oggetto del focus.