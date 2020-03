Due rapine a mano armata in meno di un mese in Valpolcevera: arrestato 49enne

Genova. E’ ritenuto responsabile di due rapine a mano armata, commesse rispettivamente nella serata del 27 febbraio presso un supermercato di Bolzaneto e nella mattinata del 19 marzo presso una farmacia in zona Certosa.

Per questo la squadra mobile su decreto emesso dalla procura ha arrestato un italiano di 49 anni pluripregiudicato per duplice rapina aggravata.

In particolare, nella prima occasione l’uomo ha raggiunto l’esercizio commerciale a bordo di uno scooter rubato e, minacciando i cassieri con una pistola, ha portato via una somma in contanti di euro 2760, per poi darsi alla fuga sullo stesso veicolo.

Nel secondo episodio il 49enne è entrato in farmacia e, minacciando i dipendenti con un coltello, si è impossessato di 1780 euro fuggendo subito dopo.

Il rapinatore è stato rintracciato intorno alle 19 di venerdì in un appartamento nel quartiere di Sampierdarena.

La perquisizione ha consentito di rinvenire ulteriori elementi a suo carico, tra cui il coltello utilizzato per la seconda rapina.