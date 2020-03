Discarica abusiva sulla provinciale di Creto: multati i responsabili che hanno anche ripulito l’area

Genova. I carabinieri forestali della Stazione di Montoggio hanno identificato i responsabili degli abbandoni di rifiuti avvenuti recentemente in un bosco del comune di Montoggio in località Sanguineto.

Durante un servizio di perlustrazione i militari avevano alcuni sacchi di plastica abbandonati dentro il bosco in più punti sotto la strada che si innesta dalla SP13 di Creto per arrivare in loc. Sanguineto.

Oltre ai rifiuti sono stati trovati anche vecchi elettrodomestici ed altri rifiuti ingombranti. Considerato però che tra questi vi erano piccoli oggetti di plastica o metalli, fogliettini e vestitini da neonato, ecc. i carabinieri forestali hanno fatto una prima sommaria raccolta per evitare che potessero essere ulteriormente sparpagliati con danno all’ambiente o costituire oggetto di ingestione da parte di qualche animale selvatico.

Durante l’attività di raccolta sono emersi indizi che hanno portato ad identificare gli autori nei confronti dei quali sono state emesse sanzioni per circa 1.200 euro. I responsabili hanno già provveduto a ripulire tutta l’area costituita da versanti franati e scoscesi portando via i rifiuti ingombranti e gli elettrodomestici abbandonati.