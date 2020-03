Dalla sicurezza alle promozioni, come scegliere dove giocare online

Il successo del gaming online ha portato alla nascita di moltissimi siti di casino online nel corso del tempo ed alla conseguente crescita di utenti interessati a questa categoria di giochi. Non a caso nel corso del tempo sono cambiate le abitudini degli italiani che sono passati dall’andare a giocare presso i casino tradizionali a divertirsi direttamente sul web. Dal loro lancio nel 2011 a oggi i casino online hanno fatto molta strada sia a livello di popolarità che soprattutto dal punto di vista dello sviluppo ed esperienza di gioco tanto da non far rimpiangere le vecchie sale da gioco.

Ma come fare per scegliere il miglior casino online?

Innanzitutto è bene optare sempre per i siti che hanno un a regolare licenza AAMS della quale deve sempre essere ben visibile il numero di rilascio. I casino online AAMS sono gli unici in grado di garantire la regolarità del gioco oltre che al pagamento delle eventuali vincite. Giocare su casino online stranieri è fortemente sconsigliato e privo di garanzie e tutele legali.

In un mondo sempre più connesso, poi, non possono mancare le app per far giocare gli appassionati. Visto che ultimamente la maggior parte del traffico online arriva da questo canale oggi, anche in altri settori dell’economia, i grandi colossi stanno sviluppando App sempre più funzionali e alla portata di tutti così da offrire un’esperienza di gioco unica.

I sistemi di pagamento supportati

Occorre poi prestare attenzione ai metodi di deposito e ritiro di denaro che i casino online offrono ai loro giocatori. Sì perché se vogliamo iniziare a giocare online dobbiamo mettere in conto che potremmo vincere, e quindi ritirare una somma di denaro. In alcuni casi i casino online permettono l’accesso a un bonus o a una promo solo dopo aver depositato denaro sul conto.

Potrebbe essere quindi un punto a favore di un casino rispetto ad un altro il supportare un metodo di pagamento di cui siamo già in possesso, senza per forza aprire e utilizzarne uno nuovo. In linea di massima le carte sono un metodo molto utilizzato per ritirare e depositare su un conto di gioco online. I circuiti più utilizzati sono certamente quelli VISA e MasterCard, per cui se si è in possesso di una carta del genere non si dovrebbero avere problemi in quanto praticamente tutti i migliori casino online supportano questi circuiti.

Il servizio di assistenza

Fattore da non sottovalutare è quello dell’assistenza ai clienti. Riteniamo che un sito sia inaffidabile se non si è in grado di raggiungerlo ogni volta che abbiamo un problema.Il fatto è che ogni singolo giocatore online con il tempo arriva ad un punto in cui ha bisogno di contattare il servizio clienti per un problema o una domanda da fare. Se si sceglie un sito senza analizzare la qualità del proprio servizio clienti, si potrebbero avere brutte sorprese. Il metodo di contatto più importante che un casinò online dovrebbe includere sul sito è noto come la funzione Live Chat, il modo più veloce per ottenere il supporto del team di assistenza clienti.