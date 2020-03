Dal colloquio telefonico con il geriatra ai servizi assistenziali per over 65: le iniziative di Confcommercio salute per l’emergenza

Genova. La distanza fisica imposta da questa pandemia non può distrarre dalle priorità di sostegno e aiuto alle famiglie e ai soggetti fragili che non possono essere dimenticati né abbandonati nella lotta contro questo virus.

Per questo in collaborazione con Gli enti e le Istituzioni, Confcommercio Salute si innesta in una rete già operosa e operativa, affiancando i processi in essere e sostenendo tutti i soggetti attivi nel fronteggiare questa emergenza.



Queste le nostre iniziative, potenziate, per sostenere l’impatto del COVID-19.

Ascolto, supporto e consulenza:

da www.confcommerciosalute.it, dal numero attivo, 0105520299 risponderanno I nostri esperti via telefono dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 16,30 tutti i giorni della settimana.



Incontro telefonico con il medico geriatra:

contattare Confcommercio per fissare un tuo appuntamento telefonico con un esperto del settore;



Supporto psicologico per problemi di solitudine:

contattare Confcommercio per fissare un appuntamento telefonico con un esperto del settore;



Richiesta informazioni e servizi assistenziali:

contattare Confcommercio per fissare un appuntamento telefonico per assistenza alle persone per vari bisogni fornita gratuitamente da Operatori Socio Sanitari qualificati.