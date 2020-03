Coronavirus, da Torino a Genova per “fare il rodaggio al motore” dell’auto nuova: coppia denunciata

Genova. Sono stati fermati in piena notte in via Gramsci da una volante.

I due, marito e moglie di origine marocchina residenti a Torino, alla domanda dei poliziotti su cosa facessero così lontani dal Comune di residenza, hanno spiegato molto serenamente che avevano appena ritirato l’auto dal concessionario e stavano pertanto facendo fare il rodaggio al motore.

Hanno deciso di venire a Genova – hanno aggiunto- “perché c’è il mare”. Sono stati denunciati entrambi per l’inosservanza del decreto Covid19.