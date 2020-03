Da Cogoleto a Sestri ponente per “portare a spasso il cane”: denunciati due 19enni

Genova. Sono stati notati dai poliziotti delle volanti mentre passeggiavano con un cane al seguito in piazza Baracca a Sestri ponente.

Protagonisti due ragazzi, entrambi di 19 anni residenti a Cogoleto, che erano già stati notati passeggiare poco prima in via Sestri.

Alla domanda dei poliziotti i due giovanissimi hanno risposto che “siamo in giro per portare il cane a spasso”. Entrambi sono stati denunciati per l’inosservanza al decreto per il contenimento del contagio del Covid -19.