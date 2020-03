Covid, Tursi lancia “pezzo di scuola per casa”: fiabe e laboratori on line dagli asili per i bimbi

Genova. «Le scuole sono chiuse, ma l’offerta formativa non si ferma – spiega l’assessore alle Politiche dell’Istruzione Barbara Grosso – Se i bambini non possono giocare in classe, saranno le maestre ad entrare virtualmente nelle loro case proponendo giochi, laboratori e molte altre attività per trascorrere le ore in allegria».

Si chiama appunto Pezzo di scuola per casa: fiabe, pupazzi e piccoli laboratori l’iniziativa messa in campo da tutte gli insegnanti e gli educatori di tutte le Scuole dell’Infanzia e degli Asili Nido genovesi, per intrattenere i piccoli costretti a casa dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

Basterà cliccare sul link https://bit.ly/2TVH4FK, che rimanda al sito del Comune di Genova, per immergersi nella magica atmosfera delle 13 fiabe raccontate dalle maestre, con conigli stufi di mangiare carote, paesi dove grandi e piccini vivono felici e con l’orso che acchiappava le farfalle. E poi ci sono 7 laboratori, che insegnano a fabbricare i pupazzi con le verdure, a piegare origami o a costruire una clessidra.

Insomma, tante occasioni di svago per i bambini ma anche un piccolo aiuto per i genitori che, oltre al lavoro in smart working, sono impegnati ad intrattenere i loro bambini.