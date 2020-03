Genova. Sei manifestanti sono stati denunciati dalla Digos per il corteo antimilitarista contro Leonardo del 7 dicembre 2019.

Il corteo a cui avevano partecipato circa 200 persone era partito da piazza Baracca a Sestri ponente ed era sfilato senza incidenti né tensione davanti all’azienda del gruppo Finmeccanica, accusata di far profitto nel settore militare vendendo droni, missili ed elicotteri impiegati nei principali conflitti in medio Oriente dallo Yemen al Rojava.

di 13 Galleria fotografica Sestri Ponente, corteo antimilitarista contro Leonardo









Nel corso della manifestazione erano stati accesi alcuni fumogeni e fatte alcune scritte contro l’azienda.

I sei manifestanti, in parte portuali e in parte appartenenti all’area anarchica, sono stati denunciati per travisamento, imbrattamento, accensioni pericolose e getto pericoloso di cose. Le pene per alcuni di questi reati sono state aggravate dal decreto sicurezza bis.

Titolare del fascicolo è il sostituto procuratore Luca Monteverde.