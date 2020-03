Coronavirus, viaggiatori in fila a Principe e Brignole per i controlli della Polfer sull’autocertificazione

Genova. Passeggeri in fila nelle stazioni di Principe e Brignole nonostante il numero di viaggiatori sensibilmente diminuito per i controlli effettuati dalla Polfer dopo l’emanazione del decreto del presidente Conte sulla cosiddetta zona protetta, decreto che vieta di spostarsi tra Comuni senza un’autocertificazione con cui i viaggiatori spiegano la ragione dello spostamento che può essere unicamente per ragioni lavorative, di necessità (come l’assistenza a un parente) o di salute.

L’accesso nelle stazioni è filtrato dalla polizia che fa accedere i viaggiatori rispettando una certa distanza dopo i controlli sul possesso del documento richiesto dal decreto del Governo.

“A me hanno chiesto se lavoro in centro, il documento, l’abbonamento e l’autocertificazione – spiega l’ex consigliere comunale Paolo Gozzi – che io avevo stampato e portato con me, per cui ho fatto presto, ma ho visto altri che ci mettevano più tempo forse proprio a causa della mancata autocertificazione”.

Per chi l’autocertificazione non ce l’ha infatti sono stati predisposti appositi banchi dalla Polfer in cui i cittadini possono compilare il foglio per poi passare il controllo.

Il consiglio quindi è di munirsene precedentemente per accellerare i tempi