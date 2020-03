Coronavirus, tutti i corrieri genovesi si fermano: ritardi in vista per pacchi e consegne

Genova. E’ serrata generalizzata per chiedere dispositivi di protezione individuale e rispetto delle condizioni di sicurezza per tutti i corrieri genovesi.

Questa mattina si erano fermati prima i corrieri Gls, seguiti da Tnt. Nel corso della mattina la protesta si è però estesa alla globalità dei driver di Genova comprendendo anche poi Sda, Bartolini e Dhl.

“Il lavoro non riprenderà finché non saranno distribuiti i a tutti i corrieri mascherine, guanti monouso e gel igienizzante, visto che per il lavoro che svolgono la distanza di un metro non può essere rispettata” spiega Giovanni Ciaccio, Uiltrasporti Liguria.

E secondo quanto appreso non sarà facile reperire in fretta i dispositivi: “Non si trovano – spiega ancora il sindacalista – ci hanno detto che forse potrebbero arrivare martedì o mercoledì e fino a quel momento le consegne non potranno riprendere”.