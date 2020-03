Coronavirus, tute e mascherine per la Croce verde Pegliese dalla Kvp di Busalla

Genova. Crescono i contagiati da Coronavirus in Liguria ma non decresce lo spirito di solidarietà. La Croce Verde Pegliese, pubblica assistenza tra le più attive in città e in particolare nel ponente cittadino, ha finalmente a disposizione un buon numero di tute e mascherine FFp3.

Il generoso donatore è stata l’azienda Kvp Vetroresina di Busalla che ha permesso alla Croce Verde di poter distribuire i kit di protezione individuale tra operatori e volontari.

La società della valle Scrivia ha risposto all’appello lanciato sui social dalla pubblica assistenza: “I nostri volontari e dipendenti si impegnano tantissimo, ogni giorno, per poter eseguire tutti i servizi ordinari, emergenze 118, trasporti di pazienti Covid-19 ed occorrono molti dispositivi di protezione, per proteggere se stessi e gli altri da questo virus… ma sono molto limitati e costosi. Dunque, vi chiediamo una mano, basta un piccolissimo gesto di ognuno per arrivare ad un grande risultato”. Un passo è stato fatto.