Coronavirus, Toti: “Se avremo abbastanza mascherine ne daremo una gratis a ogni cittadino”

Genova. “Se i numeri delle mascherine in arrivo saranno quelli attesi, vorremmo iniziare a distribuirle a tutti i cittadini attraverso le farmacie, il mondo della grande distribuzione o altri negozi di vicinato che restano aperti in modo che ognuno possa ritirarsi almeno una mascherina”. Lo ha annunciato il presidente della Liguria Giovanni Toti spiegando in conferenza stampa che l’intenzione è quella di offrire gratis i dispositivi di protezione che avanzeranno dopo l’assegnazione già programmata alle categorie più a rischio.

Venerdì è previsto l’arrivo di un carico di un milione di mascherine chirurgiche, un altro milione è atteso per sabato. “Ci auguriamo di averle entro fine settimana – ha aggiunto Toti -. Sono soggette ai cargo, alle partenze dalla Cina, agli scali in Corea e Azerbaijan, molte persone ci stanno lavorando in maniera piuttosto avventurosa. Al sistema produttivo abbiamo già destinato 500mila mascherine che serviranno ai lavoratori esposti dei servizi essenziali, al commercio e ai porti. Se ne avremo davvero in casa un milione e mezzo le distribuiremo ai cittadini. Ma ne riparleremo domenica”.

Da domani, intanto, partirà la distribuzione ai 234 comuni della Liguria di 60mila mascherine, tra cui un piccola quota, circa 6mila, di dispositivi Ffp2. Oltre a queste, 10mila mascherine andranno all’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e 3 mila all’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale. Tra la giornata di ieri e quella di oggi, Regione Liguria ha distribuito 80mila mascherine chirurgiche, 32 mila Ffp2 e 1000 camici alle strutture sanitarie regionali.