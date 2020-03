Coronavirus, Toti: “Scuole chiuse fino a metà marzo? È l’unica scelta possibile, siamo d’accordo”

Genova. La decisione che trapela da Palazzo Chigi sulla chiusura delle scuole fino a metà marzo “ci vede concordi, ci sembra l’unica possibile e conferma che la nostra linea della prudenza era giusta”. È quanto scrive il presidente della Liguria Giovanni Toti mentre si attende dal Governo l’ufficialità della decisione che sarà contenuta in un apposito decreto con le misure per arginare il contagio da coronavirus in tutta Italia.

“Tenere chiuse le scuole in tutta la Liguria, nonostante questo non fosse previsto dal decreto del Governo, adottato il primo marzo, è stata una scelta corretta e lungimirante. Continueremo a tutelare la salute dei nostri cittadini con decisione e senza tentennamenti”, ha scritto Toti.

Nelle scorse ore la Regione aveva deciso di prolungare la chiusura, inizialmente prevista fino a oggi (4 marzo), fino a domenica per limitare gli spostamenti e per consentire alle scuole di allinearsi alle direttive del ministero. “Direi che sarà l’ultima proroga”, aveva detto ieri il governatore in conferenza stampa, fatte salve però eventuali decisioni nazionali. Che puntualmente si sono affacciate allo scenario.

“Già oggi chiederò all’esecutivo aiuti per le famiglie che inevitabilmente subiranno disagi per questa decisione e per tutti i lavoratori non garantiti chiederemo misure di sostegno al reddito. Non molliamo”, ha concluso il presidente nel suo intervento su Facebook.