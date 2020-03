Coronavirus, Toti propone la via “israeliana”: “Riaprire il Paese per fasce d’età”

Genova. “Credo che, proprio ora che siamo ancora impegnati nella lotta al picco del virus, ci si debba interrogare su come programmare nelle settimane a venire la riapertura graduale del Paese. Lo si può fare per fasce di età, sotto i 55 anni la mortalità del virus è davvero molto bassa, oppure per Regioni o aree geografiche”. E’ la proposta lanciata dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti oggi pomeriggio con un post su Facebook ma già anticipata un paio di giorno durante un’intervista televisiva.

“Bisogna pensarci, perché industria, commercio, artigianato, ristoranti, bar non resisteranno in eterno”, evidenzia sottolineando che non tutto il Paese è stato colpito in maniera uguale e proponendo qualcosa che somiglia, da lontano, alle strategie attuate dal governo di Israele e che prevedono, appunto, una cautela particolare per gli anziani.

L’idea non piace al M5s. I deputati Volpi, Crucioli, Rizzone con il consigliere regionale Tosi hanno già attaccato: “Queste dichiarazioni destano molta preoccupazione perché denotano il non aver capito la gravità dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo e soprattutto quali sono i meccanismi epidemiologici di contagio”, spiegano i parlamentari grillini. “Non solo non siamo ancora propriamente nella fase discendente dei contagi, e quindi è prematuro e pericoloso parlare di allentamento del contenimento, ma oltretutto non ha alcun senso dividere il contenimento per fasce di età, visto che ormai è noto che la trasmissione del Covid-19 avviene spesso a opera di giovani adulti asintomatici e che la temibile sindrome da insufficienza respiratoria può portare a decesso anche giovani senza patologie pregresse”, conclude la nota.