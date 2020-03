Coronavirus, Toti: “In Liguria il picco nelle prossime settimane, saranno molte centinaia”

Genova. Il picco del contagio dovrebbe arrivare in Liguria nelle prossime settimane. “Non crediamo sia questione di ore né di giorni, ma arriverà e il numero crescerà di molte centinaia di unità”. Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti rispondendo ai giornalisti nel punto stampa quotidiano dedicato all’emergenza Coronavirus. Il piano allestito per ora dalla Regione Liguria sta funzionando e “proprio in previsione del contagio abbiamo previsto una crescita dei posti in terapia intensiva”.

Per il governatore Toti “molto dipenderà dalle misure messe in campo per previsione contagio e dal comportamento dei cittadini”.Toti in conferenza stampa ha anche spiegato che il Liguria l’eta media dei pazienti positivi è di 64 anni, mentre quella dei malati è 69.

Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale Toti ha rassicurato gli operatori: “Stasera arriverà un carico di mascherine, domani avremo 36 mila mascherine dalla protezione civile. Partiremo a consegnarle dalle prime linee e poi via via a chi ne avrà bisogno.