Coronavirus, Toti: “I prossimi giorni saranno davvero duri, sacrifici inutili se non continuiamo”

Genova. “Se tutto andrà bene come ci auguriamo, e ne siamo certi, la chiusura di questi giorni comincerà a dare frutti nel prossimo fine settimana. Tre giorni di sacrifici non comportano nessun miglioramento se non saremo in grado di continuare nel tempo”. Lo ha detto il presidente Giovanni Toti durante l’aggiornamento quotidiano sull’emergenza.

Al momento continua a crescere il numero dei pazienti positivi in Liguria, che sono 524. Aumenta ancora il numero dei decessi, che sono 33, ma 33 sono anche i pazienti clinicamente guariti, per quanto ancora infetti e quindi in isolamento. “Quando vedremo che la curva del contagio comincerà a scendere tireremo un sospiro di sollievo per le nostre sale rianimazione che al momento ci sono, ma se il virus continuerà a crescere diventerà una situazione difficile”.

“Al momento – ha garantito Toti – tutti i nostri pazienti hanno le cure di cui necessitano”. Il governatore ha ringraziato i genovesi e i liguri che in grandissima parte hanno rispettato l’invito a non uscire nonostante una domenica di sole molto invitante: “Siamo sulla buona strada – ha concluso – ma i prossimi giorni saranno davvero duri. Non dobbiamo abbassare di un centimetro la guardia“.