Coronavirus, tosse e starnuti su treno a Sestri Levante: vagone isolato sull’Intercity per Milano

Genova. Colpi di tosse, starnuti, giramenti di testa e qualche passeggero che ha iniziato a guardare storto il suo vicino di scompartimento. E’ successo intorno alle 15 di oggi su un treno intercity, il 35674 da Livorno a Milano, all’altezza della stazione di Sestri Levante.

Il treno è rimasto fermo circa mezz’ora. Il personale Trenitalia ha fatto spostare i passeggeri – i quali avevano ritenuto necessario avvertire il capotreno – in un’altra carrozza. Dopodiché, restando in contatto il 112 e il 118, gli operatori hanno avuto l’ok per far ripartire il convoglio.

Il passeggero avrebbe anche avuto qualche linea di febbre. A Milano Centrale saranno attivate le eventuali procedure previste per intervento sanitario.