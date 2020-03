Coronavirus, supporto psicologico per i genitori in difficoltà: i numeri per superare la crisi

Genova. Due numeri telefonici a cui risponderanno i professionisti, per dare supporto ai genitori e alle donne in gravidanza in difficoltà in questo momento di crisi.

Questo il servizio attivato in queste ora dagli Psicologi del Consultorio familiare e del Dipartimento di Salute Mentale di Asl3, dedicato a donne in gravidanza e genitori per problematiche dei figli minori. Due i numeri dedicati: 010 849 6872/ 010 849 6838 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 17; venerdì dalle 9.00 alle 13.00

Una prima risposta, quindi, per uno dei bisogni maggiormente crescenti in questi giorni di quarantena, cioè l’assistenza e il supporto alle persone che stanno vivendo un’esperienza inedita e dagli esiti ancora incerti.

L’ordine degli psicologi della Liguria, inoltre, in accordo con i colleghi delle altre regione, sta predisponendo un servizio di supporto allargato a tutta la popolazione, che sarà operativo nei prossimi giorni.