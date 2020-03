Coronavirus, stop a Lotto, Superenalotto e slot machine: tutti i giochi che si fermano

Genova. Insieme a molte altre attività, il Coronavirus ferma anche il gioco d’azzardo: saranno sospesi, infatti, le slot machine e tutti i concorsi gestiti dai Monopoli dello Stato come Lotto e Superenalotto.

La decisione è stata annunciata con un comunicato stampa pubblicato sul portale web ufficiale dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Nella nota stampa, sono elencati tutti i concorsi sospesi per l’emergenza Coronavirus.

Lo scopo è quello di evitare che si creino assembramenti all’interno delle tabaccherie che, anche dopo l’ultimo annuncio del Primo Ministro, restano aperte come una delle attività essenziali. Eliminando slot machine e giochi come Lotto e Superenalotto, quindi, si spera di riuscire a evitare che si creino gruppi di persone all’interno delle tabaccherie in attesa di estrazioni o per giocare qualche schedina.