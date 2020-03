Genova. In considerazione dello stato emergenziale Coronavirus e della conseguente necessità di riorganizzare le attività sanitarie, l’attività del Punto di Primo Soccorso dell’Ospedale Gallino di Pontedecimo da oggi, venerdì 20 Marzo, viene temporaneamente sospesa e sostituita con un Ambulatorio per i Codici Bianchi dedicato a patologie lievi non urgenti e a bassa complessità clinica.

In questo Ambulatorio, aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle ore 8 alle ore 20, si accede solo dopo un triage telefonico. Gli Utenti prima di accedere dovranno infatti contattare il numero telefonico 010849 9719. L’operatore sanitario effettuerà una prima valutazione ponendo alcune domande in esito alle quali gli verrà assegnato un codice con cui accedere in quella giornata.

Presso l’Ambulatorio non vengono effettuati esami di laboratorio,radiografie, elettrocardiogrammi; il personale impegnato nel servizio è costituito da medici Specialisti Ambulatoriali e da Medici della Continuità Assistenziale che operano in rete con le Specialità ospedaliere e del Territorio. Si prega, quindi, la popolazione di non recarsi per casi urgenti ma solo per le situazioni di bassa complessità clinica.