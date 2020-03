Coronavirus, sono 110 i sanitari positivi al virus: 44 al Galliera e 17 al San Martino

Genova. Sono 1170 i tamponi fatti in questi ultimi giorni al personale medico-sanitario degli ospedali genovesi, e al momento i casi positivi sono 110, cioè poco meno del 10% dei test effettuati.

A comunicare questi dati il governatore di Regione Liguria Giovanni Toti, durante la consueta conferenza stampa di aggiornamento sulla emergenza sanitaria legata alla diffusione del contagio del virus Covid-19. Prosegue, quindi, lo screening del personale sanitario, da oltre un mese in prima linea nell’arginare questa inedita emergenza: ed è per questo che in questi giorni stanno aumentando certi numeri.

Nel dettaglio presso il Policlinico San Martino sono stati “tamponati” 317 lavoratori, con 17 casi di positività, con tasso del 5.3%, al Galliera 317 tamponi effettua, con 44 positivi, per un 13,8% di incidenza, e 150 al Gaslini, con solo 4 casi di contagio. Nelle prossime ore arriveranno i risultati di 214 test del Galliera e 140 dal Gaslini. Non ancora disponibili i risultato relativi al Villa Scassi.