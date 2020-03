Coronavirus, smonta il motore dell’auto alla Marina Aeroporto ma abita nei vicoli: denunciato

Genova. E’ stato notato dai poliziotti ieri mattina quando intorno alle 10 stava smontando il motore della sua auto alla marina di Genova Aeroporto.

Protagonista un 25enne residente che tuttavia risiede in centro storico.

Alla domanda dei poliziotti il ragazzo ha speigato che stava sostituendo il motore alla sua auto con un altro precedentemente acquistato e trasportato sul posto. Viste le disposizioni del decreto in merito al non allontanarsi dal proprio quartiere se non per lavoro o assistenza il 25enne è stato denunciato.