Coronavirus, si impenna la crescita del contagio: 76 casi in più in un giorno

Genova. Sono 261 i casi positivi di Coronavirus in Liguria, 76 in più rispetto a ieri. Di questi, i pazienti ospedalizzati sono 137 mentre 125 sono in isolamento al proprio domicilio. Sono 1.124 i casi di sorveglianza attiva su tutto il territorio ligure.

Il trend di crescita dei casi è in aumento: rispetto a ieri i pazienti trovati positivi al covid-19 sono aumentati di 76 unità, mentre ieri si era registrato un aumento di 53: si fa più ripida, quindi la linea di crescita del contagio.

Di questi, 137 sono ospedalizzati (+ 28 rispetto a ieri), di cui 38 in Terapia intensiva, (+ 4 ) suddivisi tra: Asl 1, con 17 (di cui 2 in Terapia intensiva), Asl 2, con 31 (di cui 4 in Terapia intensiva), San Martino, con 28 in Malattie infettive, 15 in Terapia intensiva, Evangelico, con 10 (di cui 7 in Terapia intensiva e 3 nel reparto COVID), Galliera, con 19 (di cui 4 in Terapia intensiva), Gaslini, con 1 (si tratta di un bambino di 11 mesi in buone condizioni) e Asl 5, con 16 (di cui 6 in terapia intensiva)

Aumentati anche i pazienti seguiti a domicilio: 124 invece che i 77 di ieri, le persone isolate in sorveglianza attiva, che hanno raggiunto un totale di 1.124 persone in Liguria (+59 rispetto a ieri), così divise per le cinque aziende salnitarie: Asl 1 – 222, Asl 2 – 299, Asl 3 – 191, Asl 4 – 139, Asl 5 – 273.