Coronavirus, si ferma il Terzo Valico: cassa per lavoratori cantiere Cravasco

Genova. Anche il Terzo Valico viene fermato dal Coronavirus: sono sempre di più le varie ditte di forniture e sub appalti vari, infatti, che hanno interrotto le attività a causa dell’epidemia, stoppando, di fatto i lavori.

I primi problemi per i grandi cantieri si sono iniziati a verificare con le prime restrizioni di circolazione, soprattutto per quanto riguarda il versante piemontese, in piena zona rossa: molti lavoratori, infatti, hanno optato per tornare nelle regioni di residenza, spesso al sud.

E così due giorni fa i sindacati avrebbero firmato l’accordo il Ctg (il Consorzio tunnel dei Giovi) per la cassa integrazione prevista in questi casi dal governo, per i cantieri di Castagnola e i Cravasco, a Campomorone.