Genova. Era il 13 marzo, sei giorni fa, quando il presidente della Regione Giovanni Toti postava una foto di via Sestri affollata come in un pomeriggio qualsiasi nonostante fossero appena entrate in vigore le norme del decreto governativo anti Coronavirus.

Sei giorni dopo la situazione è completamente cambiata e se è vero che ancora c’è chi contravviene alla legge, non si può dire che via Sestri non sia deserta.

Un’immagine di certo non positiva, ma che lascia sperare che il rispetto delle regole, da parte di tutti, possa portarci il più rapidamente possibile all’uscita del tunnel.