Coronavirus, scuole chiuse: il Comune di Genova sospende il pagamento del servizio mensa

Genova. La giunta di palazzo Tursi, su proposta dell’assessore alle politiche dell’istruzione Barbara Grosso, la Giunta ha deliberato che fino alla riapertura delle scuole, ad oggi prevista per il prossimo 3 aprile, vengano sospesi i pagamenti delle mense scolastiche.

“Le famiglie non riceveranno il bollettino mensa sino a quando non si tornerà a scuola – spiega Grosso –. Un provvedimento che arriva come logica conseguenza della sospensione dell’attività didattica, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali per l’emergenza da coronavirus”.

Con la chiusura delle scuole, che arriverà a cinque settimane salvo ulteriori prolungamenti, molti genitori si erano posti il problema di dover pagare pasti mai effettuati dai bambini. Resta invece difficile la situazione dei lavoratori delle mense, che rischiano pesanti ripercussioni occupazionali a causa dello stop prolungato.