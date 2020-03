Coronavirus, scattate le misure sui mezzi Amt: vietato salire davanti, autista isolato con una catenella

Genova. È già entrata in vigore la più significativa delle misure di prevenzione contro il coronavirus stabilite da un accordo tra i sindacati e Amt. Una catenella isola la parte anteriore dei bus per proteggere l’autista dal contagio. Per questo è vietato ai passeggeri accedere dalla porta anteriore, come segnalato da un apposito cartello. La porta posteriore e quella centrale serviranno entrambe per salire e scendere.

In queste ore dunque i primi mezzi in servizio a Genova sono stati dotati dei nuovi dispositivi di sicurezza, destinati certamente a far discutere. Inoltre è completamente sospesa la vendita di biglietti a bordo, possibile solitamente nelle ore serali e notturne. La porta anteriore resterà a uso esclusivo dell’autista per salire e scendere dagli autobus. Le stesse misure saranno applicate a breve anche sulle corriere Atp, in virtù di un accordo analogo firmato coi sindacati.

Misure che si aggiungono alla disinfezione totale delle vetture, che viene già effettuata quotidianamente da alcuni giorni. I dipendenti più esposti avranno anche in dotazione un kit personale comprensivo di gel disinfettante per lavarsi le mani anche mentre sono in servizio. Qui l’articolo con tutte le misure adottate.