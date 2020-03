Genova. Ieri pomeriggio hanno iniziato i mezzi di Amiu, nella notte sono entrate in azione anche le apposite camionette della questura. E’ scattata l’annunciata sanificazione delle strade cittadine, voluta dal Comune in accordo con le partecipate e con la collaborazione della polizia di Stato.

Ieri Amiu è partita con le strade di San Benigno, Sampierdarena, Cornigliano e Sestri. Nella notte la polizia si è concentrata sul centro città, tra viale Brigate Partigiane e Principe. Oggi si proseguirà con altri quartieri.

Foto 2 di 2



“Non solo uomini ma anche mezzi, in particolare quelli che normalmente vengono impiegati nei servizi di ordine pubblico o nelle operazioni di soccorso e che, in questa situazione d’emergenza senza precedenti, verranno utilizzati per pulire e disinfettare le strade genovesi”, si legge in una nota della polizia sull’utilizzo del veicolo idrante in dotazione al VI Reparto Mobile.

I veicoli spruzzano sulla carreggiata soluzione disinfettante. Tuttavia non è stato scientificamente provato che un così massiccio utilizzo di sostanze chimiche su strada possa aiutare ad arginare il contagio, mentre potrebbe avere effetti negativi sulla salute di persone e animali. Nei giorni scorsi Anci, l’associazione dei comuni italiani, aveva espresso parere negativo sulla sanificazione delle strade ma molti sindaci sembrano avere cambiato idea.

Altro dubbio sorto a molti cittadini è se possa essere utile agire sulla carreggiata e non sui marciapiedi, dove si muovo le (poche) persone presenti.

In queste ore il Comune sta pubblicando sui pannelli a messaggio variabile di prestare attenzione alla guida perché la soluzione spruzzata sulle strade può risultare scivolosa.