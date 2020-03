Genova. “Ci vuole un’inchiesta rapidissima per capire in che condizioni è l’accoglienza e il lavoro di medici, infermieri e operatori socio-sanitari del Villa Scassi. Subito”. Lo dice la capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio regionale, Alice Salvatore, dopo la testimonianza di due medici dell’ospedale che a Genova24 hanno denunciato le gravi carenze che avrebbero portato il personale a dover scegliere chi curare, lasciando morire i pazienti con meno opportunità di salvarsi.

“Non solo sarebbe orribile sotto l’aspetto umano, ma anche penale in quanto, secondo le dichiarazioni dell’assessore Viale, ci sono ancora posti liberi di terapia intensiva in Liguria, quindi nessuno al momento dovrebbe essere costretto a scegliere chi curare – continua Salvatore – “Ora serve chiarezza. In questa situazione nessuno può andare di persona a controllare, senza permesso e senza protezioni per i pazienti”.

Ieri abbiamo pubblicato la versione ufficiale di Asl 3 e quella del presidente ligure Giovanni Toti, che smentiscono il racconto dei due medici intervistati. “Chiedo un chiarimento, non dico che le notizie uscite siano vere o false, non lo so – continua Salvatore -. Ma ci vuole assolutamente un chiarimento ufficiale che non sia però una semplice dichiarazione di un singolo. Ci vuole della documentazione e servono prove: l’assessorato alla sanità indaghi e verifichi. Questo va fatto ora”.