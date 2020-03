Coronavirus, salgono ancora i contagi: in Liguria 132 casi, 9 morti e quasi mille persone in isolamento

Genova. Sono 132 i casi positivi di coronavirus in Liguria, 31 in più rispetto a ieri. Sono i dati dal bollettino diffuso dalla Regione. Di questi, i pazienti ospedalizzati sono 87 mentre 45 sono in isolamento al proprio domicilio.

Aumentano anche le vittime. Oltre ai due fratelli nell’imperiese e quattro nel savonese (compresa la donna morta in albergo a Laigueglia, positiva al coronavirus ma deceduta per cause naturali), si registrano in tutto due morti al San Martino e uno, ieri, all’ospedale Evangelico di Voltri. In tutto nove decessi dall’inizio dell’emergenza.

A Genova in particolare ci sono al momento 36 pazienti ricoverati in ospedale: 21 sono al San Martino, 8 al Galliera, 7 all’Evangelico. Al policlinico sono stati ricavati venti nuovi posti letto in terapia intensiva, mentre la ‘paziente zero’ dell’hotel Bel Sit di Alassio, il primo caso accertato in Liguria, potrebbe essere dimessa molto presto.

Sono 904 i casi di sorveglianza attiva su tutto il territorio ligure. Un numero che è cresciuto notevolmente, 287 in più rispetto a ieri. La maggior parte è sempre nel Ponente (202 nell’imperiese e 262 nel savonese), ma crescono quelle sul territorio genovese (172) e nel Tigullio (53).