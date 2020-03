Coronavirus, sala giochi di Molassana ignora il divieto: chiusa dai carabinieri

Genova. I carabinieri hanno denunciato una donna di 34 anni proprietaria di una sala giochi, a Molassana, che ieri era rimasta aperta nonostante il divieto previsto dal decreto della presidenza del consiglio per l’emergenza Coronavirus.

I militari hanno fatto allontanare i presenti e hanno denunciato la donna per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Il locale è stato chiuso come prevede la legge.

In Liguria, come in tutte le altre regioni al di fuori della zona rossa, sono aperti i bar e i ristoranti senza vincolo d’orario ma con l’obbligo di far rispettare la distanza di un metro tra le persone. Devono invece rimanere chiusi i pub, le scuole di ballo, le sale giochi, scommesse e bingo, le discoteche e i locali assimilati. Chiusi anche cinema e teatri.