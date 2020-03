Coronavirus, ristorante in centro storico cucina gratis per medici e operatori sanitari

Genova. In un momento drammatico per il commercio c’è chi ha ancora tempo per pensare a gesti di solidarietà. E così ha già fatto il giro del web l’iniziativa di Les Rouges, locale nel centro storico di Genova, in piazza Campetto, che ha deciso di cucinare gratis per il personale sanitario in prima linea nell’emergenza coronavirus.

“Con le mani in mano non sappiamo stare – si legge nel loro post su Facebook – Lavori in ospedale? Sei medico, infermiere, oss, addetto alle pulizie? Ci sentiamo in dovere di dirti grazie per l’immane lavoro che stai facendo per tutti noi. Lo facciamo cucinando per te gratuitamente. Non è molto ma speriamo possa essere utile. Ci farà piacere anche regalarti una bottiglia del nostro vino”.

I titolari hanno poi deciso di offrire un prezzo agevolato ad anziani, soggetti a rischio, persone costrette a non uscire di casa: “Cuciniamo per te a prezzo di costo, massimo due o tre euro per piatto”. Tutti gli altri che volessero dare una mano, “potete acquistare i nostri piatti dando un’offerta libera. Tutto ciò che ricaveremo sarà utilizzato per comprare materie prime e poter così sostenere il più a lungo possibile la nostra iniziativa”.