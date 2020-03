Coronavirus, prelevati sei marittimi dalla Gnv Splendid a Genova: erano sulla nave in quarantena

Genova. Sei marittimi sono stati prelevati questa mattina dalla nave Gnv Splendid ormeggiata al terminal traghetti del porto di Genova. Si tratta di personale che si trovava a bordo della Gnv Rhapsody, che da ieri sera è tenuta in isolamento a Genova con 48 membri dell’equipaggio a bordo dopo la notizia che un passeggero imbarcatosi a Genova e sbarcato a Tunisi è risultato positivo al coronavirus.

Sulla nave sono saliti operatori sanitari in tuta e mascherine che hanno trasferito i marittimi a bordo della Rhapsody dove sono stati messi in sorveglianza medica attiva in isolamento, essendo contatti di ‘caso’, insieme al resto dell’equipaggio. Coloro che fossero nel frattempo entrati in contatto con questi sei sono considerati dai protocolli come ‘contatti di contatto’ e quindi non si deve fare altro. Tra loro ci sarebbe anche il medico di bordo.

La Gnv Splendid è attualmente in servizio sulla tratta Genova-Tunisi, la stessa su cui operava la Rhapsody prima di essere trasferita al cantiere San Giorgio per attività di manutenzione programmata. Da quanto si apprende la Splendid non è in isolamento e dovrebbe partire alle 18 per Tunisi.

La compagnia di navigazione Gnv precisa che “l’autorità non ha predisposto nessun controllo per il personale a bordo di Splendid. Alcune persone per le quali è stato predisposto un monitoraggio attivo sono state trasferite su Rhapsody, al momento inoperativa, per agevolare il pieno isolamento e il contestuale monitoraggio in più modo agevole”.