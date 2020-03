Coronavirus, posti letto all’Evangelico e al Micone. Viale: “Dobbiamo essere pronti”

Genova. Nuovi posti letto dedicati ad eventuali contagiati dal covid-19 saranno predisposti anche all’ospedale Evangelico di Voltri e al Micone di Sestri Ponente.

A confermarlo l’assessore regionale alla Sanità Sonia Viale, a margine dell’incontro in prefettura in cui si è organizzata la risposta ospedaliera per un eventuale allargamento del contagio.

“In questo momento c’è una progressiva riorganizzazione per implementare 99 posti letto aggiuntivi in rianimazione e arrivare a 250 posti letto per quanto riguarda le malattie infettive all’interno degli ospedali – ha detto Viale – che saranno in tutti quelle strutture che hanno spazi adatti, da Ventimiglia a Sarzana: Sanremo, Savona, Galliera, San Martino, Galliera, Evangelico, Micone, Sant’Andrea”.

La scelta arriva in base ad una proiezione calcolata sulla base dell’andamento registrato in Lombardia: “Non è un bisogno di oggi – ha sottolineato l’assessore – ma una prospettiva possibile e anche ravvicinata. Le prime modifiche sono già in corso, non sono cose che si possono fare dalla sera alla mattina, quando ci sarà bisogno dovremo avere già i posti letto. Entro una settimana dovremo essere pronti“.