Coronavirus, positivo dipendente del Comune di Genova: sanificazione extra ma nessun tampone

Genova. Il Comune di Genova conferma che un dipendente comunale è risultato positivo al test da coronavirus. A comunicarlo è l’ente stesso in una nota: “L’amministrazione è intervenuta tempestivamente seguendo il protocollo previsto dalle norme sanitarie in materia procedendo alla disinfezione approfondita e alla sanificazione di tutte le aree lavorative dove il dipendente ha operato. Automaticamente sono scattate le operazioni di profilassi avvisando tutti coloro che sono venuti in contatto con il soggetto trovato positivo. Le strutture sanitarie non hanno raccomandato ulteriori tamponi”.

“I passaggi di pulizia in tutti gli uffici e le postazioni sono triplicati, in tutto l’ente sono stati distribuiti 500 litri di igienizzante in aggiunta ai presidi igienico sanitari già disponibili negli uffici dell’ente. Inoltre sono state adottate tutte le misure di comportamento contenute all’interno del Dpcm dell’11 marzo 2020: rispetto delle distanze, numero contingentato di persone nelle riunioni garantendo la partecipazione tramite call o video call, dimezzata la capienza degli ascensori, evitati assembramenti in zone comuni”.

La settimana prossima si arriverà al 90% dei lavoratori in smart working, già attivo per oltre 1.300 dipendenti. “Durante questo week end si procederà ad una ulteriore sanificazione di tutte le strutture e gli uffici comunali, incluse le aree di presenza del pubblico”, conclude la nota del Comune.