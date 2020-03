Coronavirus, pienone in via Sestri nonostante i divieti. L’appello di Toti: “State a casa”

Genova. Troppa gente anche in giro per i quartieri periferici di Genova nonostante i divieti imposti dal dpcm, E se la necessità di fare la spesa resta tale, troppe persone tuttavia si soffermano un po’ troppo tra un negozio di vicinato e un supermercato.

Per questo il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti rinnova l’appello: “Amici, vi prego state a casa! Si chiama buon senso, si chiama rispetto, si chiama legge. La vostra libertà finisce dove inizia la salute del prossimo e questa immagine di Sestri Ponente stamattina è inaccettabile” dice Toti condividendo una foto di via Sestri piena di persone nonostante pioggia e divieti.

“Così mettete a rischio la salute di tutti, così rendete vano il nostro lavoro e i sacrifici di medici, infermieri e operatori, così non rispettate chi ha perso la vita per il virus e chi ora sta soffrendo in ospedale, così non va. Ve lo chiede l’Italia intera: state a casa” ripete il governatore

“Il weekend è alle porte e non vorrei rivedere le scene della scorsa settimana – si raccomanda il presidente della Regione – state a casa, non chiediamo altro. Ho appena sentito il sindaco Bucci che farà controlli a tappeto ma spero non ce ne sia bisogno. È una battaglia di tutti, combattiamola insieme”