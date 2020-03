Coronavirus, Piaggio Aero chiede di restare aperta. I sindacati: “Inaccettabile”

Genova. Per Fim, Fiom e Uilm liguri “non è accettabile” la richiesta di Piaggio Aero di continuare a tenere aperti gli stabilimenti di Genova e Villanova d’Albenga, con la richiesta formalizzata ai Prefetti chiedendo la deroga rispetto al Decreto del Governo.

“La produzione dei velivoli e quella dei motori possono aspettare – dichiarano in una nota Bruno Manganaro, Alessanro Vella e Antonio Apa.

“Il mercato civile può aspettare. E non risulta che ci siano urgenze immediate sulla manutenzione della flotta istituzionale”.

“Questo dimostra come il decreto permette alle aziende di aggirare tutte le indicazioni scientifiche per difendersi dal coronavirus e mettere il profitto davanti alla salute dei lavoratori e lavoratrici – aggiungono -. Chiediamo al Prefetto di respingere tale richiesta non ritenendola utile per la salute e la sicurezza dei lavoratori e nemmeno dei cittadini”.