Genova. Il caso dei due ragazzi genovesi bloccati a Cuba è diventato in poche ore uno dei temi caldi per quanto riguarda le relazioni diplomatiche del nostro paese.

Immediata l’attivazione della Farnesina: il ministro Luigi di Maio ha preso in carico la situazione “ponendo la massima attenzione sul caso – come riportato dalla senatrice ligure Elena Botto del M5S – Mi auguro si trovi una soluzione positiva a brevissimo”.

Foto 2 di 2



Nel frattempo Marta e Filippo hanno passato un’altra notte in isolamento nell’ospedale Pedro Kourie, dedicato alle malattie infettive tropicali: riferiscono di stare bene ma di non avere ancora ricevuto notizie sul loro destino e di non essere riusciti ancora a parlare con un medico.

Come riportato da loro stessi, in mattinata il console italiano a Cuba Andrea Ferrari ha assicurato ai ragazzi che entro le sette di questa sera (mezzanotte per il fuso italiano), si terrà una riunione presso l’ospedale per gestire questo caso.