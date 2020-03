Coronavirus, Pd: “Dal governo 3 milioni a Comune di Genova, subito piano per usare i fondi”

Genova. Riceviamo e pubblichiamo dal Partito democratico e da Lista Crivello. “Ieri il premier Conte e il ministro dell’economia Gualtieri hanno illustrato i contenuti del Dpcm che stanzia oltre 5 miliardi di Euro per i Comuni, 400 milioni dei quali destinati ai cittadini in estrema difficoltà economica con buoni spesa e distribuzione di generi di prima necessità.

Alcune Regioni hanno già integrato con altri milioni lo stanziamento per i Comuni. Dalla Regione Liguria nessuna integrazione.

Al Comune di Genova arriveranno 3.052.000 di euro per buoni alimentari, le istituzioni devono rispondere rapidamente alle conseguenze economiche dell’epidemia che rischiano di portare alla fame le fasce più fragili della popolazione e chi è disagiato.

È perciò necessario predisporre immediatamente un piano per l’utilizzo dei fondi a partire dai cittadini più deboli.

Il PD e Lista Crivello sono pronti a lavorare insieme per mettere al più presto in atto un programma di distribuzione delle risorse a disposizione. Purtroppo dobbiamo rilevare che, anche di fronte a una situazione così drammatica come la pandemia che stiamo combattendo, non scompare il bruttissimo vizio salviniano di fare polemica in maniera inutile e spesso tendenziosa”