Coronavirus, paura a Lavagna: scoppia un incendio nella stanza dedicata ai pazienti Covid-19

Lavagna. Paura ieri sera all’ospedale di Lavagna dove un principio d’incendio si è sviluppato all’interno di una sala riservata ai pazienti ammalati di coronavirus. È successo intorno alle 22.30 e, da quanto riferiscono i soccorritori, al momento del rogo la stanza era vuota.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Chiavari ma le fiamme erano già state spente dai sanitari grazie all’estintore in dotazione. Ancora da chiarire le cause, imputabili probabilmente a un cortocircuito di uno dei macchinari.

Non si registrano persone ferite o intossicate, nemmeno in modo lieve. In mattinata saranno svolte le verifiche per capire se il reparto sia utilizzabile in condizioni di sicurezza.