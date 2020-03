Coronavirus, positivo dopo lo sbarco dalla Gnv Rhapsody: equipaggio in quarantena a Genova

Genova. La nave Gnv Rhapsody attualmente ormeggiata ai Cantieri San Giorgio, ha l’equipaggio in quarantena dopo la notizia che un passeggero nordafricano è stato trovato positivo al coronavirus una volta sbarcato in Tunisia il 27 febbraio.

Lo conferma la Capitaneria di Porto di Genova.

Inizialmente si era diffusa una voce, proveniente da fonte ritenuta attendibile, che fosse un marittimo il contagiato, essendo la nave ormeggiata nelle riparazioni navali, ma è stata smentita in breve tempo.

A bordo l’equipaggio (circa 50 persone). Al momento sono in corso i controlli per capire se sulla nave sono presenti altri contagiati. Nel frattempo è scattata la profilassi prevista per isolare chiunque possa essere stato a contatto con questa persona.

L’area dei Cantieri San Giorgio è una di quelle che l’Autorità di Sistema Portuale ha individuato, insieme alla Capitaneria di Porto, per le eventuali quarantene a causa del coronavirus.